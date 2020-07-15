تطوير شامل .. سانت كاترين تستعد لإنشاء مسجد التجلي بالوادي المقدس ..صور

تستعد مدينة سانت كاترين لعملية تطوير شاملة بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الاسمرات ٣ وتكليف رئيس الحكومة بعملية تطوير شاملة لسانت كاترين وهو ما استقبله اهالي سانت كاترين وجنوب سيناء بفرحة غامرة، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بسانت كاترين.









والتقى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية، حيث تمت مناقشة الخطوات والترتيبات النهائية لبدء العمل بمسجد التجلي حيث تم عمل الجسات تمهيدًا لانطلاق العمل في المسجد ، حيث خصصت وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء مبلغ 30 مليون جنيه مناصفة بينهما لإتمام هذا الصرح بمدينة سانت كاترين.





وتم الإعداد لافتتاح7 مساجد بالمحافظة وهي خالد بن الوليد، والفرقان، وعودة، و الحق المبين بطور سيناء، وعلي بن أبي طالب بأبورديس، ومسجد السلام بالشاليهات بنويبع، ومسجد أثبيت بسانت كاترين.





وسيتم فرش هذه المساجد بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة، كما تمت مناقشة دعم المحافظة لمشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.





ووجه وزير الاوقاف الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمه في خدمة بيوت الله مبنى وإنشاء ومعنى من خلال دعم المحافظة لأوقاف جنوب سيناء في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحسن انتظام العمل بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف.





من جانبه أكد اللواء خالد فودة أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء نموذج يحتذى به بين مؤسسات الدولة،





وقال "اعتمدنا اللقاء المباشر لإنهاء جميع الأعمال المشتركة على أكمل وجه"، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي في خدمة الأسر الأولى بالرعاية.





وفي سياق متصل اكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون وعضو جمعية مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء إن مدينة سانت كاترين ذات طبيعة خاصة ولابد الاستمرار في الحفاظ علي هويتها مدينة للسياحة الدينية والاستجمام والاهتمام بمقوماتها من اعشاب طبيه وعطرية .





وقال مصدر إن التطوير سوف يشمل تشغيل مطار سانت كاترين القديم والتوسع في زراعة الاعشاب واشجار الموالح التي تشتهر بها المدينة.





وأوضح الشيخ موسي أبو الهيم رئيس جمعية الادلة البدوية، أن سانت كاترين تحتاج بعض الخدمات ومدها بوسائل المواصلات المختلفة والارتقاء بالتراث البدوي والسيناوي .

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