إذا كنت بريئا يجب ألا تعاقب.. مورينيو: إسقاط عقوبة الحرمان الأوروبي عن مانشستر سيتي عار





كانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، قد قررت أمس إسقاط عقوبة منع مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاتهام النادي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، حيث اكتفت المحكمة الرياضية بتغريم مانشستر سيتي مبلغ 10 ملايين يورو فقط.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية:"قرار المحكمة حول السيتي ؟ عار، لو لم يكن مذنبًا فعار معاقبته ببضعة ملايين، فاذا لم تكن مذنبًا فلا يجب عقابك، واذا كنت مذنبًا فيجب عقابك ، القرار عار ، اذا كنت بريئًا فيجب ألا تدفع شيئًا."





وأضاف:" لا أقول أن مانشستر سيتي مذنب، بل إذا لم تكن مذنبًا فلا يجب أن تعاقب ولو بجنيهًا واحدًا."





وضمن نادي مانشستر سيتي تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة.

استنكر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قرار إسقاط عقوبة الحرمان الأوروبي لنادي مانشستر سيتي.