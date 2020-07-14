إنتاج منطقة اليورو الصناعي يتعافى بأقل من المتوقع بارتفاع 12.4%

أفادت تقديرات رسمية بأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في مايو الماضي، لكن التعافي من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق في مارس وأبريل جاء أقل من المتوقع وبعيدا عن تعويض الانخفاضات السابقة.





وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن إنتاج الصناعات التحويلية في المنطقة زاد بنسبة 12.4% في مايو مقارنة بأبريل، وهو ما قاد أغلبه تسارع في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات.





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وجاءت الزيادة أقل كثيرا من نمو بنسبة 15% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.





وهو أيضا أقل وضوحا بكثير من تراجع نسبته 18.2% في أبريل، والذي جاء عقب نزول 11.2% في مارس، إذ اضطرت المصانع لإغلاق أبوابها أو خفض النشاط مع بلوغ تفشي فيروس كورونا الذروة في أوروبا.