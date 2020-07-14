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رياضة

بمشاركة 13 دولة عربية.. انطلاق محاضرة الإعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:22 م
محاضرة الإعداد النفسي
محاضرة الإعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص
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منتصر الرفاعي
عقد اليوم الثلاثاء الأولمبياد الخاص المصري محاضرة مميزة بعنوان الإعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص في ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري عبر المنصة الافتراضية ZOOM  .

قامت الدكتورة نانسي لبيب آستشاري الطب النفسي والمعتمدة من الأولمبياد الخاص بألقاء المحاضرة الرئيسية والتي شهدت مشاركة وتسجيل أكثر من  334 دارس لحضور المحاضرة من أسر وعائلات اللاعبين والمدربين والمهتمين بالمجال من 13 دولة عربية ، حيث شارك 205 دارس من مصر ، و5 دارس من المغرب ، و16 دارس من سلطنة عمان ، و28 دارس من المملكة العربية السعودية ، 61 دارس من الأمارات العربية المتحدة ، 1 دارس من الأردن ، 4 دارس من البحرين ، و1 دارس من الجزائر ، 6 دارس من السودان ، و3 دارس من العراق ، و2 دارس من الكويت ، و1 دارس من فلسطين  ،و1 دارس من لبنان .

أكد  المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن تلك المحاضرة الهامة هي ضمن الآستعدادات لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري في أغسطس المقبل ، وتنفيذًا لتوصيات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020 والذي عقد بحضور وزيري الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والرئيس الإقليمي الأولمبياد الخاص الدولي  والذي أوصي بعقد عددًا من الدورات والندوات والمحاضرات التأهيلية لكل عناصر منظومة الأولمبياد الخاص المصري من لاعبين ومدربين وأسر وعائلات اللاعبين ، حفاظًا عليهم جميعًا وتطبيقًا لكافة الآجراءات الاحترازية في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .

من جانبه يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الاهتمام بالاعداد النفسي للاعبين يعد أمرًا هامًا للغاية خلال عودة النشاط في ظل عدم آستطاعتهم ممارسة الأنشطة خارج المنزل خلال الفترة السابقة نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، فالجانب النفسي يعد مكملا هامًا لكافة الجوانب الآخري الصحية والاجتماعية والرياضية .

وعن المحاضرة آشار "تهامي" أن الدورة شهدت تفاعل كبير من المشاركين من أسر وعائلات اللاعبين والمدربين ، والتي أستعرض خلالها التحضير لمرحلة عودة نشاط اللاعبين خارج المنزل خلال الفترة القادمة ، وآختتمت المحاضرة بتقديم المشاركين التقييم العام للمحاضرة من المادة العلمي وتقييم المحاضر والأدوات المساعدة وذلك من أجل تحسين عمل تلك الدورات والمحاضرات التي يقيمها الأولمبياد الخاص خلال تلك الفترة.
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