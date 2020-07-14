AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الريشة الطائرة يجتمع بلاعبي المنتخب قبل استئناف النشاط الرياضى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:22 م
منتخب الريشه الطائرة
منتخب الريشه الطائرة
Advertisements
عبدالله هشام
اجتمع مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، مع لاعبي والجهاز الفني للمنتخب الوطني عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال برنامج زووم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عودة التدريبات عقب وصول الرد من اللجنة الأولمبية بالموافقة على الخطة المقدمة من الاتحاد.

وينتظر مسؤولو اتحاد اللعبة تحديد موعد المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا والذي سيتحدد بناء على توقيت تحدده اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

ويستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الريشة قد قرر خوض المنتخب لفترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأولمبية: مخاطبة الصحة لإقامة مقر عزل للمنتخبات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا

لمواجهة حالات كورونا.. الأولمبية تطالب وزير الرياضة بتجهيز مقر لعزل المنتخبات الوطنية

الريشة الطائرة يخاطب وزارة الرياضة لتحديد أماكن تدريب المنتخب

الأحد.. الريشة الطائرة يستعرض خطته أمام "الأوليمبية" استعدادا لعودة النشاط الرياضي

الأولمبية تعقد اجتماعا مع اللجان الطبية ورؤساء الاتحاد مساء غد

الريشة الطائرة يخاطب الأولمبية لتحديد موعد المسحة الطبية للاعبي المنتخب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن صفقات الأهلي.. إلغاء تراخيص beIN Sports فى السعودية

بـ توب يبرز جمالها.. كارولين عزمي بإطلالة سوداء تخطف الأنظار

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

له أجر عمرة.. علي جمعة: الرسول حرص على الصلاة في هذا المسجد خاصة يوم السبت

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

صفقة الأهلي.. مهارات وليد فوزي صانع ألعاب الترسانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب