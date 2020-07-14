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منوعات

مليونير يفقد ثروته كاملة بسبب الكلاب.. اعرف الحكاية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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نهى حمدي
إلى أي مدى ستحزن أو تفعل شيء ما إذا فقدت كلبك ؟، بالتأكيد لن تصل أفعالك أو حزنك لدرجة  هذا المليونير الذي حول حياته كلها للاهتمام بالكلاب وفقد ثروته بعد أن عانى من حسرة فقدان جرو.

عانى المليونير الصيني "وانغ يان" من اليأس الشديد وحالة نفسية سيئة للغاية، عندما هرب كلبه المحبوب من منزله ولم يتم العثور عليه في أي مكان، بحسب ما نشرت صحف صينية.


بحث يان عن كلبه في كل مكان وعلق حياته في محاولة للعثور على كلبه المحبوب ولكن مع مرور الأيام لم يظهر كلبه وفقد الأمل في العثور عليه، حينها زار "يان" مسلخًا للكلاب وكان  ما رآه مرعبًا.

عندها أدرك أن عليه القيام بشيء ما،  قد يكون قد فات الأوان بالنسبة لكلبه المحبوب ولكن لم يفت الأوان بالنسبة لأكثر من 2000 كلب في المسلخ.

تشير التقارير إلى أن يان دفع 400 ألف دولار لشراء المسلخ وتحويله بدلًا من ذلك إلى مأوى إنقاذ للكلاب، ورفض يان الأموال من متبرعين وركز كل جهوده على إعادة الكلاب.


وتمكن هذا المليونير السخي حتى الآن من إعادة توطين حوالي 1800 كلب ويعمل على الباقي، ولكن في هذه الرحلة فقد "يان" ثروته ويعاني من صعوبات مالية خطيرة بسبب هذه الخطوة التي أقدم عليها. 

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