ماذا يفعل من لم يصم طوال حياته؟ .. أمين الفتوى يوضح .. فيديو

"ماذا يفعل من لم يصم طوال حياته، علمًا بأنني أبلغ من العمر 40 عامًا ولم أصم مطلقًا؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « عليك أن تحسب كم رمضان مر عليك منذ التكليف وتحاول صيام ما فاتك كل اثنين وخميس أو الأيام البيض من كل شهر مع استغفار الله -عز وجل-».
في سياق متصل، ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول: « أفطرت قرابة 3 شهور من شهر رمضان .. كيف يمكن القضاء».