ماذا يفعل من لم يصم طوال حياته؟ .. أمين الفتوى يوضح .. فيديو

عليك أن تحسب كم رمضان مر عليك منذ التكليف وتحاول صيام ما فاتك كل اثنين وخميس أو الأيام البيض من كل شهر مع استغفار الله -عز وجل-».

في سياق متصل، ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول: « أفطرت قرابة 3 شهور من شهر رمضان .. كيف يمكن القضاء».







وأجاب « وسام» خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه بعدما تزول الأعذار يجوز القضاء ولو صيام يوم أو يومين كل أسبوع حتى تنتهي الثلاثة أشهر ، ولو صيام يومين فقط في الأسبوع ستكون المحصلة في السنة الواحدة 104 أيام .





وأكد أمين الفتوى أنه لا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، بل متفرقة، سواء كل أسبوع يومًا أو كل شهر يومًا أو حسب ما يتيسر ذلك.