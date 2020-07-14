انتشال جثة نجمة أمريكية غارقة في بحيرة منذ 5 أيام

أكدت الشرطة الأمريكية أن الجثة التي تم انتشالها، أمس، من ظلام بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ترجع إلى الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم انتشال الجثمان من المياه بعد مرور خمسة أيام، وتم الإعلان عن هذا الخبر في مؤتمر صحفي عقد اليوم.





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وكانت قد أعلنت الشرطة الأمريكية أمس عن العثور على جثة في المياه خلال البحث عن جثمان نايا ريفيرا، التي ماتت غرقا قبل عدة أيام خلال رحلة بحرية مع طفلها.





وقال رئيس شرطة مقاطعة فنتورا بيل أيوب في مؤتمر صحفي، أن نايا جمعت طاقتها لإنقاذ ابنها ولكن لم تمتلك الطاقة الكافية لإنقاذ ابنها، معلنا سحب الجثة من الماء، وبعد تشريح الجثة تحددت هويتها.





تابع أيوب أنه لم يتم الإبلاغ عن فقد شخص آخر في البحيرة، الأمر الذي جعلهم واثقون ن أنها جثة نايا ريفيرا قبل التشريح.