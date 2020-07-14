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تعليم

افتتاح المدرسة اليابانية بشرم الشيخ العام الدراسي المقبل.. والتعليم تعلن ضوابط التقديم على صفحتها قريبا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:50 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لــ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي المقبل 2020 /2021، فسيتم الإعلان عن كيفية التقديم للالتحاق بها على الصفحة الرسمية للوزارة.
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وكان استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من مطالب المحافظة من بناء مدارس جديدة وتطوير المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

حضر الاجتماع اللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار والتطوير، وانجي مشهور مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء يسري سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

وقد وافق الدكتور طارق شوقي على دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات، والتي سيتم استخدامها لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة، والتي تعد أحد الحلول التكنولوجية والهندسية التي ابتكرتها الوزارة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب.

واستعرض الدكتور طارق شوقي منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، والتي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتم طرح مقترح لإنشاء مدرسة فنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ وسيتم دراسته في الفترة القادمة.

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