الزراعة تعلن تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.. المتحدث: 15 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع.. والهيئة البيطرية: نسعى لمزيد من التصدير خاصة بعد إعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور

الزراعة: تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني بالمناطق الصحراوية

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تؤدى وزارة الزراعة فى الآونة الأخيرة بمجهودات هائلة مشهود بها لتوفير الإنتاج سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير؛ مما يجعلها محطة اهتمام، خاصةً فى ظل جائحة فيروس كورونا.





وفى هذا الصدد، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تخصيص 19 ألف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء.





السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن الموافقة على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، مؤكدا أنه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار إليها؛ بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة .





وأضاف "القصير"، أن الهدف من التخطيط تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي عبر إقامة مشروعات انتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع إنتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع إمكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهة للمياه.









ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة ، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدان بالإضافة الى مساحة 1282 فدان تستغل كبعد وقائي، وموقع اخر بالمراشدة ، بمساحة 8421 فدانا ينقسم الى جزئين :الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن ،والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع ، وتم بناءً على ذلك الاتفاق المبدئي بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان بالإضافة الى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدانا، وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها.