الزراعة تعلن تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.. المتحدث: 15 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع.. والهيئة البيطرية: نسعى لمزيد من التصدير خاصة بعد إعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور

الزراعة: تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني بالمناطق الصحراوية
متحدث الزراعة: إعلان مصر خالية من فيروس كورونا السبب فى جذب المزيد من الاستثمارات
الهيئة البيطرية:
لأول مرة يتم إعلان مصر خالية من إنفلونزا الطيور
نسعى لمزيد من تصدير الدواجن مع الحفاظ على الإستهلاك المحلي
تؤدى وزارة الزراعة فى الآونة الأخيرة بمجهودات هائلة مشهود بها لتوفير الإنتاج سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير؛ مما يجعلها محطة اهتمام، خاصةً فى ظل جائحة فيروس كورونا.
وفى هذا الصدد، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تخصيص 19 ألف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء.
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن الموافقة على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، مؤكدا أنه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار إليها؛ بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة .
وأضاف "القصير"، أن الهدف من التخطيط تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي عبر إقامة مشروعات انتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع إنتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع إمكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهة للمياه.
ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة ، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدان بالإضافة الى مساحة 1282 فدان تستغل كبعد وقائي، وموقع اخر بالمراشدة ، بمساحة 8421 فدانا ينقسم الى جزئين :الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن ،والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع ، وتم بناءً على ذلك الاتفاق المبدئي بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان بالإضافة الى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدانا، وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها.
كما قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إننا كنا نستورد كميات من الدواجن ، ولكن خلال السنوات الأخيرة حققنا الاكتفاء الذاتى ، وذلك بعدما نجحنا فى إنتاج ما يقرب من مليار و٤٠٠ ألف طائر سنويا.
وأضاف " القرش" فى تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة فى مجال تنظيم صناعة الدواجن ، وبالتالى استطعنا تحقيق ١٥ مليار جنيه استثمارات فى هذا القطاع ، فكان علينا أن نصدر ما يفيض عن احتياجاتنا منها خاصة وأن مصر قادرة على زيادة إنتاج الدواجن.
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وأشار "متحدث وزارة الزراعة" إلي أنه يتم تحصين الدواجن من خلال حملات من تقوم بها وزارة الزراعة ، كذلك يتم تشديد الرقابة على المزارع ، حتى تم اختيار ١٤ مزرعة تم فيها اختبارات عديدة من قبل هيئة الطب البيطرى ثم التقدم لمنظمة الصحة العالمية الحيوانية ليتم تكليل الجهود بقرار المنظمة بأن مصر خالية من انفلونزا الطيور.
وأكد أن ذلك القرار يفتح بابا لتصدير الدواجن من ناحية ، وفى نفس الوقت يعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الدواجن من ناحية أخرى كما يتم تحديد رؤية واضحة وحصر إلكترونى للدواجن ليكون لدينا قاعدة بيانات نستطيع من خلالها .
فيما أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، مدير الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن مرض إنفلونزا الطيور ظهر فى مصر عام ٢٠٠٦، وحينها توقف تصدير الدواجن إلى الخارج بسبب خوف بعض الدول من استيراد دواجن بها إنفلونزا وانتشار المرض لديها.
وقال "محمود"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه قبل ٢٠٠٦ كان يتم تصدير الدواجن المصرية إلى الخارج، وكذلك الكتاكيت والدواجن المجمدة بشكل كبير، منوها إلى أنه لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض كما أن لدينا فائضا ويحتاج إلى التصدير.
وأضاف: "اتجهنا للاهتمام بـ14 منشأة لإنتاج الدواجن وتمت متابعتها واتخاذ جميع الإجراءات البيطرية وتشديد الرقابة عليها خلال ٣ سنوات، حتى تم القضاء على مرض إنفلونزا الطيور بتلك المزارع، وتقديم طلبات للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لاعتماد تلك المنشآت دوليا".
وأشار مدير هيئة الخدمات البيطرية إلى أن المنظمة بالفعل اعتمدت تلك المنشآت بأنها خالية من إنفلونزا الطيور، وبالتالى تعود ثقة المستوردين مرة أخرى فى الدواجن المصرية مما يزيد من الكميات المصدرة للخارج.
ونوه إلى أن مصر قادرة على زيادة إنتاجها من الدواجن، ولكننا كنا ننتظر فتح باب التصدير مرة أخرى، لافتا إلى أن القضاء على إنفلونزا الطيور بمصر أدى القضاء على الإصابات البشرية منها.
وعلى نفس السياق ، وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود مدير الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن شهادة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بالقضاء على إنفلونزا الطيور بمصر يعد إنجاز يحدث لأول مرة ، وهذه بداية موفقة لدخول بقية المنشأت الأخرى حيز التصدير والاعتماد دوليا.
وأضاف "محمود" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعدت الملف الخاص بهذه المنشآت بعد تنفيذ العديد من برامج المسوح الوبائية والأمن الحيوى بهذه المنشآت، والمتابعة الدورية لها للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وفى مقدمتها إنفلونزا الطيور، وذلك طبقًا للمعايير الدولية الصادرة فى ذلك الشأن.
ونفى أن تكون هناك علاقة بين ما سيتم تصديره من دواجن، وأسعارها بالأسواق المحلية، معلقا "الإنتاج المحلى لن يتأثر بالتصدير لأن لدينا الاكتفاء الذاتى من الدواجن ونستطيع الإنتاج بشكل أكبر".
وأضاف أن هناك زيادة فى الطلبات على تصدير الدواجن خلال الفترة الحالية.
وتابع "اتجهنا للاهتمام بـ 14 منشأة لإنتاج الدواجن وتمت متابعتها واتخاذ الإجراءات البيطرية وتشديد الرقابة عليها خلال ٣ سنوات، حتى تم القضاء على مرض إنفلونزا الطيور بتلك المزارع وتقديم طلبات للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لاعتماد تلك المنشآت دوليا".