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مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية: لابد من إعادة النظر في مواعيد غلق المنشآت.. ونتكبد خسائر فادحة نتيجة نسبة الـ 25%

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:30 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمدالاسكندراني
هشام وهبة:
ضرورة إعادة النظر في النسبة التي حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية 
المطاعم والكافتيريات العاملة في خدمات تقديم الطعام  تكبدت خسائر فادحة نتيجة فى ظل نسبة الـ 25%
المنشآت السياحية مثل "المطاعم والكافتيريات" تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزمات المالية الأخرى
لابد من إعادة النظر فى مواعيد الغلق بعدما تبين أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنتي العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين، والتدريب والتنمية البشرية، الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، بإعادة النظر فى النسبة التى حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتى بلغت 25 % من حجم الطاقة الاستعابية الإجمالية لهذه المنشآت.

وقال "وهبة"، فى بيان صحفى، أصدره اليوم الثلاثاء، إنه بالتطبيق العملى لتشغيل المنشآت السياحية، ووفقًا للنسبة المحددة وهى 25%، فقد تكبدت المطاعم والكافتيريات العاملة فى خدمات تقديم الطعام بالصالات (وليس التيك واى ، أو الديلفيرى) لخسائر فادحة كبيرة نتيجة لعدم التوازن بين ما تحقيقه من إيرادات فى ظل هذه النسبة غير العادلة للتشغيل، وبين الأعباء الملقاة على عاتقها من جراء التشغيل بهذه النسبة، وفى مقدمتها مرتبات العاملين الذين يتبادلون العمل وتقاضيهم أجورهم كاملة لعدم الإستغناء عنهم كواجب إنسانى فى المقام الأول ولكونهم لم يرتكبوا ذنبًا أو خطئًا  لتسريحهم .

ودعا رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين، والتدريب والتنمية البشرية، الحكومة أيضًا إلى ضرورة وأهمية إعادة النظر مرة أخرى فى مواعيد الغلق، بعدما تبين على أرض الواقع، أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية والتى عادة تكون الحركة واستقبالها للرواد خلال فترة المساء، وأن الأيام الماضية للتشغيل - منذ أول  يوليو الجارى - وحتى الآن أكدت إلتزام كافة المنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق المعايير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان وعدم مخالفتها.

وشدد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على أن استمرار العمل بتلك النسب 25% أو مواعيد الغلق "العاشرة مساءً"، قد يجبر المنشآت على خرق الضوابط، إما بعدم الالتزام بالنسب، وإما بمواعيد الإغلاق، محذرًا من أنه فى حال الإصرار على الضوابط، قد يضطر أصحاب المنشآت السياحية إلى إغلاقها لوقف نزيف الخسائر المتواصل، بسبب ما يتكبدونه من مصروفات متعددة وضخمة ، تزيد من حجم مآساتهم، وبالتالى الاستغناء عن العمالة وتسريحهم ، بعدما تحملوا مرتباتهم والإلتزامات المالية الأخرى خلال فترة الإغلاق الإجباري وحتى الآن.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن هذه المنشآت السياحية "المطاعم والكافتيريات" تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزمات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل فى التأمينات الإجتماعية، وفواتير المياه، والغاز ، والكهرباء ،ورسوم  التجديد للترخيص السياحى ،أو رسوم المحليات الأخرى، فى ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات  إلى أكتوبر 2020.

وأوضح هشام وهبة، أن المنشآت السياحية نتيجة لتوقف وإغلاق النشاط الإجبارى فجأة لما يقرب من 140 يوما، اضطرت إلى إعدام كمية كبيرة من الخامات التى كانت تستخدمها فى عمليات التشغيل، وبالتالى تحملت قيمتها دون إستعاضة لها، فضلًا عن الخسائر المتلاحقة والمتتابعة بعد الإغلاق من المصروفات و الأعباء والالتزامات الأخرى .
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