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تعليم

الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:25 م
الفريق البحثي بجامعة
الفريق البحثي بجامعة زويل
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نهلة الشربيني

استطاع فريق بحثي من عدد من الطلاب بـجامعة زويل الخروج بابتكار جديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهو عمل تطوير أجهزة تنفس اصطناعي بتقنيات عالية ومكونات محلية وبسعر منخفض.


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وفي حوار خاص لموقع "صدى البلد" تحدث محمد أشرف الطالب بجامعة زويل عن الأبتكار الذي قدمه قو وزملائه ومدى قدرته على دخول طور الإنتاج والصناعة.

 

 

حدثنا عن الابتكار الذي قدمه فريق طلاب جامعة زويل حول تطوير أجهزة تنفس اصطناعي؟

نحن فريقا بحثيا مكون من طلبة جامعة زويل وعملنا على تطوير أجهزة تنفس اصطناعي بتقنيات عالية ومكونات محلية وبسعر منخفض، حيث طورنا نموذجًا من جهاز التنفس الاصطناعي، ومن المفترض أن يكون بديلًا للأجهزة في العناية المركزة.

 

كيف يخدم الجهاز المرضى والأطباء في المستشفيات؟

الجهاز يعطي الطبيب قدرة أكبر لمعرفة متطلبات كل مريض وكذلك يقوم بعمل تبيه في حالة الخطر 28جيث بدأنا في تنفيذه منذ 28 مارس بينما بدأنا العمل في الأبتكار وتجمعنا من أكثر من جهة من الخريجين والطلاب بالجامعة ومن بينهم من هم داخل مصر وخارجها وفي البداية وصل عددنا في البداية إلى 17 أو 18 شخص قمنا بالتقديم لمنحة أكاديمية البحث العلمي.


ما المعوقات التي قابلتموها أثناء تنفيذ الابتكار؟

 كان نزولنا الجامعة به معوقات كبيرة وهو بسبب الحظر حيث كان يمنعنا من شراء احتياجاتنا للمشروع في بعض الأحيان، والازمة الثانية هي دخولنا الجامعة والتي كان ممنوعا تواجدنا بها بسبب كورونا ولكن عند علمهم بالأمر كان هناك ترحيب كبير حيث تم توفير المعامل والسكن وكان المسئول عن البحث وهو الدكتور عمرو حلمي والذي حصلنا منه على دعم كبير.

 

من أين حصلتم على الدعم المالي؟

قبل الحصول على دعم مالي من الجامعة كانت المساعدات كثيرة من قبل البعض ممن يعرفونا ويدعمون فكرتنا بينما دعمتنا الجامعة من بعد ذلك بقوة وكان هناك متابعة كبيرة من الدكتور شريف صدقي رئيس الجامعة كما اتفق مع عدد من الجهات لدعمنا فقد كنا نقوم بالأعمال وهو يقوم بتوظيفها حيث كان هناك شغل مكثف من قبل الجميع.

 

كيف تعاملتم مع الأمر في ظل أزمة كورونا؟

لا ننكر أن كان العائق الأول أمامنا هو عدم قدرتنا على التجمع فالأمر كان في غاية الصعوبة خوفا من كورونا، لككنا تمكنا من التجمع وإنجاز المهام.

 

حدثنا عن مراحل التنفيذ؟

قمنا بعمل الشكل الصناعي للابتكار وكان المصمم هو عمرو موسى من خريجين الجامعة بخارج مصر وقمنا بتطبيق التصميم بشكل دقيق ، ومراحل التجربة كانت بالتعاون مع جامعة القاهرة فما حققناه أثبت أننا قادرون على دخول اختبار جامعة القاهرة وإعلان جاهزية الابتكار للتطبيق والتصنيع سيكون الأبتكار جاهز لمرحلة الإنتاج بعد الانتهاء من اختبارات جامعة القاهرة والاعتراف بجاهزية هذا الجهاز.

 

هل تلقيتم عروض لتحويل الابتكار إلى مرحلة التصنيع والإنتاج؟

الوزارات جميعها على علم بالمشروع وبمجرد الحصول على شهادة للجهاز وقابلية التطبيق والتصنيع تيكون متاح للمن يريد تبنيه، ولكن لم يعرض علينا حتى الآن دعم إنتاج الجهاز ولكن نتنمى أن يكون تطبيق من قبل الجهات الحكومية بالدولة والاستفادة منه.

الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
الفريق المطور لجهاز التنفس الصناعي بمدينة زويل: الجامعة أزالت جميع المعوقات.. والابتكار سيكون جهاز للتصنيع قريبا.. حوار
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