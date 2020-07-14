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حوادث

تربحا من عملهما .. التحقيق مع مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن بالعبور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن بإدارة العبور التعليمية.


وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالحصول على أموال من المواطنين نظير تقديم تسهيلات لهم وقبول أوراق أبنائهم في بعض المدارس.


وكان عدد من أولياء أمور الطلاب قد تقدموا ببلاغات وشكاوى للأجهزة الأمنية والرقابية بالقليوبية بحصول مدير إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة الأمن في العبور على مبالغ مالية منهم نظير تسهيل إجراءات قبول أبنائهم في بعض المدارس الخاصة.


وتوصلت التحريات بعد فحص الشكاوى والبلاغات إلى صحة المعلومات وجرى ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما مشيرا إلى أن الواقعة قيد التحقيق في النيابة.


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