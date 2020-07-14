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حوادث

لحظة تسرب المازوت قبل اشتعال النيران بموقف العاشر.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
حصل "صدى البلد" على مقطع فيديو يرصد لحظة تسرب خط للمازوت الذى تسبب فى اشتعال نيران هائلة بموقف العاشر مما أدى إلى إحداث كثافات مرورية.

يشهد الطريق الدائري بمنطقة السلام كثافات مرورية مرتفعة بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت بموقف العاشر.

كما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية بسبب تأثير الأدخنة المتصاعدة ومحاولات سيارات الإطفاء إخماد الحريق.

وفي سياق متصل وقع كسر في ماسورة خاصة بتوصيل المازوت والبنزين بالقرب من موقف العاشر.

ونتج عنه تسرب المازوت على الأسفلت واندلاع النيران في السيارات المتواجدة بمحيط الحريق.

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