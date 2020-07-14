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رياضة

جوارديولا: قرار المحكمة الرياضية عادل.. ولا ننتظر من ليفربول يدافع عنا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية بإسقاط عقوبة الحرمان الأوروبي على فريقه كان أمرًا جيدًا وعادلًا.

كانت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، قد قررت أمس إسقاط عقوبة منع مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاتهام النادي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، حيث اكتفت المحكمة الرياضية بتغريم مانشستر سيتي مبلغ 10 ملايين يورو فقط.

وانتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هذا القرار الصادر من المحكمة الرياضية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"بالنسبة لمورينيو وجميع المدربين يجب أن يعلموا أنه تمت أذيتنا، وأنه يجب الاعتذار لنا، لا نتوقع ليفربول، توتنهام، أرسنال، تشيلسي وولفرهامبتون أن يقوموا بالدفاع عنا."

وأضاف:"أنا سعيد بشكل لا يصدق، القرار عادل وكان يوم أمس جيد على كرة القدم، هذا يظهر أن كل الأحاديث التي قيلت عن النادي غير صحيحة."

وضمن نادي مانشستر سيتي تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة.

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