شاهد.. عمليات تبريد حريق ماسورة بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

يبذل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، جهودا مضنية لسرعة الانتهاء من عمليات التبريد الخاصة ببلاغ حريق هائل اندلع فى خط مازوت بالكيلو ٢١ طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى نتيجة تسرب مازوت.





وتلقت عمليات الحماية المدنية، بلاغا بنشوب حريق كبير بجوار مدرسة خاصة بالكيلو ٢١ بطريق مصر الإسماعيلية.





على الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة بالكامل، حيث تم احتراق عدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع البلاغ.





فيما نجحت القوات فى وقت قياسي من محاصرة النيران قبل وقوع كارثة محققة، ويقوم رجال الإطفاء الآن بعمليات التبريد من دون أى إصابات أو وفيات.



