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فن

محمد عبد الرحمن يروج لمسلسله الجديد جمجوم وبم بم.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:21 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
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مصطفى كرم

روج الفنان محمد عبد الرحمن عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، لمسلسله الجديد " جمجوم وبم بم".

  

ونشر محمد عبد الرحمن صورة له من كواليس المسلسل، وعلق علية قائلا: " جمجوم وبم بم، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق الان على شاهد vip".

 

يذكر أن  مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الخميس الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.


مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

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