برلمانية تطالب الأجهزة المعنية برد جزء من المصروفات الدراسية

أكد



وأضاف في تصريحات له، أن الجهاز تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ووعدنا بالبت في الأمر عقب إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة.



قالت النائبة فايقة فهيم، إنها تقدمت ببيان عاجل، طالبت فيه بضرورة رد المؤسسات التعليمية الخاصة جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني للعام المنتهي.وأشارت النائبة فايقة فهيم، إلى أنه صدر منذ مارس الماضي قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد، بسبب فيروس كورونا.وأضافت أن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة مرتبطة بوجود الطلاب وتقديم خدمات لهم، ولذلك لا بد من إعادة دراسة الأمر وإلزام هذه المؤسسات بإعادة مستحقات أولياء الأمور، عن فترة تعطيل الدراسة، مشيرة إلى أنه مادامت الدراسة توقفت فإن هناك العديد من الخدمات المكلفة على المدارس لن يتم القيام بها، كإجراء طبيعي.وأكدت أنه لا بد من تدخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأجهزة المعنية، بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.كان الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.