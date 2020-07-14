بسبب أزمة القيد.. عبد الظاهر السقا: المصري متفائل بعد رفع العقوبة عن مانشستر سيتي

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بشأن الاستقرار على الملعب الذي سيخوض عليه الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الدوري.





وكان المصري قد أعلن في بيان رسمي عن مروره بأزمة مالية وطالب رجال الأعمال بالتبرع للنادي. طالع التفاصيل





وقال عبد الظاهر السقا خلال مداخلة عبر أثير "أون سبورت إف إم": "سنعقد اجتماعًا مع عمرو الجنايني لتوضيح الأمور الخاصة بالملعب الذي سنخوض عليه المباريات ، لم يأت لنا أي خطاب رسمي باليوم الذي سيتم استئناف مباريات الدوري فيه، وننتظر القرار الرسمي لنضع خطتنا ونبدأ عملنا".





وتابع: "وصلنا إلى انفراجة بخصوص أزمة القيد بنسبة 80% وهناك تفاؤل بعد رفع العقوبة عن مانشستر سيتي، لأن المسؤولين في الاتحاد الدولي يسهلون الأمور خلال هذه الفترة الصعبة التي نعيشها".





وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد قررت توقيع عقوبة على النادي المصري بمنعه من القيد لمدة فترتين منذ يناير الماضي؛ وذلك بسبب اللاعب الإيفواري شيخ موكورو بعد انضمامه للفريق البورسعيدي في صيف 2017 رغم سريان عقده مع الهلال الأبيض السوداني.





تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الرياضية رفعت العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالحرمان لمدة عامين من المشاركة في البطولات الأوروبية.