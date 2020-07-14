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محافظات

لم يتقدم أحد اليوم.. استقرار عدد المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية عند 22 مرشحا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:23 م
تقديم أوراق الترشح
تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
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همت الحسينى
شهدت اللجنة المسئولة عن تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن محافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل اليوم الثلاثاء حالة من الهدوء .


أغلقت اللجنة أبوابها في اليوم الرابع  فى الخامسة من مساء اليوم  حيث لم تستقبل اللجنة اليوم  أى مرشحين ليستقر العدد عند 22 مرشحا وهم من تقدموا خلال الثلاثة ايام الماضية .


وكانت اللجنة  تلقت خلال اليوم اليوم الأول السبت الماضى  ١٨ مرشحا بينهم ٦ مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب المؤتمر و١١ مرشحا مستقلا فيما استقبلت اليوم الثانى الاحد مرشحين مستقلين وفى اليوم الثالث  الاثنين مرشحين مستقلين ليرتفع العدد خلال الثلاثة أيام  إلى ٢٢ مرشحا  وذلك للمنافسة على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظه.


يذكر ان تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدأ من السبت الماضى الموافق ١١ يوليو ويستمر  حتى يوم السبت الموافق ١٨ يوليو الحالى ومخصص للدقهلية ٦ مقاعد فردية.
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