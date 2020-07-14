تصل إلى 12%.. أرباح سنوية للعمال وفقا للقانون الجديد.. واختلاف على طريقة الدفع

وفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.





وخلال مناقشات القانون، الذي وافق عليه البرلمان في مجموعه وفي انتظار أخذ الموافقة النهائية عليه، دار خلاف حول طريقة الدفع، حيث يرى الجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون الدفع بالوسائل غير النقدية.





على جانب آخر، قال وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق "نظام الجهاز المركزي للمحاسبات يتحدث عن النقدي وأخشى أن نوافق على ملاحظة مجلس الدولة التي تلزم الشركات بالدفع بالوسائل غير النقدية"، مشيرًا إلى أن الأخذ بالملاحظة سيجعل هناك نظام عمل قد يكون نقديا وقد يكون بتحويلات أو بشيكات.





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وأكد رغبة وزارة قطاع الأعمال أن يكون الدفع كله نقديا، ودعا إلى الحفاظ على ما جاء بنص المادة كما وافق عليها المجلس.





جاء ذلك تعليقا على المادة 33 وأثناء نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.



