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حوادث

الجنايات: تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:17 م
عبدالمنعم ابو الفتوح
عبدالمنعم ابو الفتوح
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ٤٥ يوما.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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