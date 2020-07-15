إنتاج منطقة اليورو الصناعي يتعافى بأقل من المتوقع



أفادت تقديرات رسمية يوم الثلاثاء بأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في مايو أيار، لكن التعافي من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق في مارس آذار وأبريل نيسان جاء أقل من المتوقع وبعيدا عن تعويض الانخفاضات السابقة.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن إنتاج الصناعات التحويلية في المنطقة زاد بنسبة 12.4 بالمئة في مايو أيار مقارنة بأبريل نيسان، وهو ما قاد أغلبه تسارع في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات.



لكن الزيادة جاءت أقل كثيرا من نمو بنسبة 15 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.



وهو أيضا أقل وضوحا بكثير من تراجع نسبته 18.2 بالمئة في أبريل نيسان، والذي جاء عقب نزول 11.2 بالمئة في مارس آذار، إذ اضطرت المصانع لإغلاق أبوابها أو خفض النشاط مع بلوغ تفشي فيروس كورونا الذروة في أوروبا.



