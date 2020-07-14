وجبات تمتنع عنها الملكة إليزابيث خارج القصر

عقود طويلة و الملكة إليزابيث الثانية جالسة على عرش المملكة المتحدة البريطانية، وعلى مدار هذه السنوات العديدة قامت الملكة بزيارات عدة إلى مختلف بلدان العالم، ولكن بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه ، هناك شيء واحد ترفض القيام به.





قطعت الملكة إليزابيث ذات الـ 94 عاما ، ملايين الأميال خلال حكمها في زيارات الدول، وفي مثل هذه الرحلات الملكية يجب على الدول المضيفة أن يتذكروا القواعد العديدة التي يجب إتباعها عندما يزور أحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية.









حيث تنطبق بعض هذه القواعد على الطعام، تتناول الملكة وجبات لا حصر لها في زياراتها الملكية، ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي لن تأكلها أبدًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





فقد ترفض الملكة تناول اللحوم النيئة، والسبب في ذلك ذو شقين، أولًا و طبقًا للطاهي الملكي السابق "دارين ماكغرادي" أن الملكة تفضل اللحم مطهي جيدًا، وثانيًا يحظر على جميع أفراد الأسرة المالكة تناول اللحوم النيئة.





فربما تحتوي اللحوم النيئة بما في ذلك الدواجن ، على بكتيريا ضارة يمكن أن تنتشر بسهولة إلى أي شيء تلمسه، بالإضافة إلى أنها تشمل أعراض التسمم الغذائي: الشعور بالغثيان ، والإسهال ، القيء ، وتشنجات المعدة ، وارتفاع درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى ، والشعور بالإعياء بشكل عام مثل الشعور بالتعب أو الإصابة بالأوجاع والقشعريرة.









لن يكون هذا مزعجًا للغاية وسيئًا لصحة العائلة المالكة فحسب، بل سيبعدهم أيضًا عن العمل خلال زيارة الدولة المهمة.





اللحم النيء ليس الطعام الوحيد الذي لن تأكله الملكة أثناء وجودها، المحار هو أيضا خارج القائمة أثناء السفر، مرة أخرى خوفا من التسمم الغذائي.



