هشام الحلبي: حسم 2020 تختلف عن باقي المناورات

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الجيش المصري جاهز لأسوأ سيناريو في ليبيا، مضيفا أنه سواء لحرب مع مليشيات مسلحة أو لجيوش تقليدية ويتدرب على هذا الأمر في المناورة حسم 2020.





وأضاف الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش يظهر قدرة عالية جدا في العمل على أهداف بعيدة المدى لتأمين القوات وفي البحر والتعامل مع إرهابيين.





وتابع المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هذا الشكل معقد في التدريب، ويكون صعب جدا ويتطلب تدريب كبير جدا وشاق جدا.





وأكد المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن المناورة حسم 2020 ظهرت كل الاسلحة الحديثة وعملت في المناورة بكل كفائة.



