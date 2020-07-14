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سيارات

المصرية العالمية للسيارات تفتتح فرعا جديدا لـ رينو بالساحل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
افتتحت الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM  الوكيل الحصرى لسيارات رينو فى مصر، مركز خدمة سريع لعملاءها داخل محطة "توتال" أمام مارينا 5 بالساحل الشمالى تحت عنوان " رينو دائمًا معاك " مع تطبيق أعلى معايير التعقيم المكثف داخل المعرض وللسيارات بالتزامن مع عودة الحياة الى طبيعتها.


حضر الإفتتاح كل من المهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذى لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM و الأستاذ رامى جاد مدير عام شركة رينو مصر بمشاركة فريق التسويق و المبيعات و خدمات مابعد البيع.

 

يعد هذا الحدث جزءاً من استراتيجية الشركة لتنفيذ التزاماتها ​​أمام عملاءها في التوسع في أنحاء الجمهورية وتطوير معارضها ومراكز الخدمات لزيادة السعة الاستيعابية فيها، حيث من المتوقع أن يساهم الفرع الجديد في الساحل الشمالي في التخفيف على عملاء الشركة أثناء فترة الاجازة فى حال مواجهة أى مشكلات – قد تحدث – في السيارة، بالإضافة الي الاستفادة من النمو البيعي المتواصل للسيارات خاصة بعد أن حققتا "ميجان و"داستر" مبيعات عالية.

 

و فى هذا الصدد أكد المهنس طاهر شاهين أن نجاحات الشركة خلال الفترة الماضية نابعة من التزامها الكامل بتطوير خدماتها وتهيئة الأجواء الإيجابية وتعزيز التواصل مع العملاء، حيث باتت استراتيجيتها مؤكدة  للغالبية من أنها مبنية على أساس التميز والابتكار الدائم اللذان يساهمان فى تعزيز الثقة مع العملاء. 

 

وفى معرض حديثه قال رامي جاد إن النمو المستمر الذي يشهده سوق السيارات عالميًا ما هو إلا دليل واضح على استمرار نمو وانتعاش الصناعة وبالتالي ينصب تركيزنا فى مصر على المستقبل.

ويسعى "جاد" من خلال قيادة العلامة الفرنسية في مصر إلى دعم سوق السيارات المصرية خلال هذه الفترة وذلك باعتبار صناعة السيارات وتواجد العلامات التجارية العالمية ذات الثقل واستمرارها في مصر من أهم عوامل دعم وتعزيز الاقتصاد المصري.

 

 

 

 

وبخصوص فرع الساحل الشمالى أوضح جاد إن نقطة قوة الشركة تأتي من التزامها تجاه عملاءها وانطلاقًا من فرص التوسع والتطوير المتاحة في اطار الحرص الدائم لـ EIM على التواجد أينما وجد العميل.

مضيفًا " كما بات ظاهرًا  فإن الطلب المستمر على اقتناء سيارات رينو – العلامة الفرنسية الأشهر فى العالم – فذلك يعتبر لزامًا علىنا فى تطوير الخدمات وتقديم أنسب العروض تجاه العملاء، وهو ما تجلى الفترة الماضية فى حزمة التحفيزات التى أطلقت سواء المتعلقة بخدمات الصيانة المجانية لـ "ميجان" أو التوسع فى معارض البيع ومراكز الصيانة الثابتة والمتحركة على الطريق.

 

ومع التوقعات بزيادة الطلب على تجربة قيادة سيارات رينو فقد وفرت الشركة سيارات تجارب من فئات "ميجان" و"داستر" اللتان تقدمان أداءً مشرفًا على مستوى المبيعات وحققا رواجًا كبيرًا بين شريحة كبيرة من محبي السيارات فى العالم، في فرع الساحل الشمالى خلال فترة الصيف وبشكل يومي من الساعة الرابعة عصرًا وحتى 12 بعد منتصف الليل.

 

تتميز السيارتين بأسعار غير مسبوقة أعلنت عنها المصرية العالمية للسيارات في وقت سابق حيث تأتي "ميجان" بتصميم ديناميكي للشكل الخارجي الذي يتميز بالأناقة ووسائل الأمان والرفاهية الداخلية وبأسعارها التنافسية التي تبدأ من 298 الف جنيه ورينو داستر SUV التي لطالما تميزت بمظهرها الفريد المقترن بالقوة، فضلًا عن تصميمها الداخلي الذى يوفر قيادة مريحة يجعلها متميزة فى فئاتها بل وجاهزة لخوض المغامرات بسعر يبدأ من 302 ألف جنيه. يعزز من أداء "داستر" التي تتوفر في ثلاث فئات، محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان ميكانيكي وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

 

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