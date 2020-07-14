بالفيديو.. لحظة انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية تركية في سوريا

نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو للحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية-تركية مشتركة على الطريق الدولي "M4" بريف إدلب، والذي أدى لسقوط جرحى بين الجنود الروس والأتراك.





وأظهر المقطع حدوث انفجار صخم إثر تفجير العبوة.





وكانت كل من وزارة الدفاع الروسية والتركية أعلنتا سقوط إصابات بين الجنود والمعدات إثر الانفجار.





وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قنبلة مزروعة على الطريق من قبل ميليشيات سورية انفجرت بالقرب من دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا صباح الثلاثاء مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود روس.





وقالت الوزارة إن روسيا ألغت الدورية بعد الانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة أريحا بمحافظة إدلب، مما أدى إلى تدمير ناقلة جند مدرعة روسية وأخرى تركية.





وأضافت أن عددا غير محدد من القوات التركية أصيب أيضا، وقال مصدران إنه لم تقع إصابات تركية في الهجوم.





وقالت وزارة الدفاع التركية في وقت لاحق إن مركبتين تضررتا جزئيا نتيجة انفجار سيارة مفخخة ولم يقتل أحد.





ونفذت الطائرات الروسية التي حلقت على علو شاهق سلسلة من الغارات الجوية على عدد من المناطق التي تسيطر عليها المليشيات انتقاما من الهجوم، وفقا لسكان وشبكة مكتشفين الطائرات الذين يوثقون مشاهد مقاتلات نفاثة.



