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فن

فكر بطريقة مختلفة .. رامي جمال يوجه رسالة محفزة لـ متابعيه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:13 م
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم

وجه الفنان رامي جمال رسالة محفزة  لـ متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

وغرد رامي جمال قائلا "‏كل ما كانت احلامك بسيطه كل ما كانت السعاده اسهل لان كل ما كبرت احلامك هتكبر ضريبه تحقيقها احلم وخليك طموح وفكر بطريقه مختلفه علشان توصل للي نفسك فيه واكتر حاجه نفسي فيها انا هي الصحه والستر وان اللي بحبهم يبقوا بخير ربنا يسعد الجميع".


وحشني الغُنا..رامي جمال يستعيد ذكرياته في الحفلات


يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي

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