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المبادرة البرلمانية العربية : قطر استغلت أوضاع الصومال الصعبة وأشعلت الأوضاع بالمنطقة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:12 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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محمود محسن
أكد جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية أن التدخل القطري في الصومال ليس غريبا على هذا النظام مؤكدا أن النظام القطري اعتاد على التدخل في شئون عدد من الدول ويعمل على تفكيك تلاحمها. 

وأضاف بو حسن خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن النظام القطري يعمل على إشعال الأوضاع في المنطقة مشيرا إلى انه يعتاد على ذلك ويحاول السيطرة بشكل كبير على الدول العربية.

وتابع الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية ان النظام القطري يرغب في ان تكون له الريادة ولكننى اتوقع ان يعود هذا النظام إلى حجمه الطبيعي في القريب العاجل.

وأشار إلى أن هذا النظام يستغل الإمكانيات المادية التي لديه في تأجيج الأوضاع بالمنطقة العربية والصومال تعاني بالعديد من الإضطرابات وةقطر تستغل ذلك من أجل السيطرة على الدول الفقيرة.
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