لعدم استكمال الخريطة الزمنية .. برلماني: لابد من رد جزء من المصروفات الدراسية لأولياء الأمور

كان الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.







وأضاف في تصريحات له، أن الجهاز تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ووعدنا بالبت في الأمر عقب انتهاء إمتحانات الثانوية العامة.



وقال "بركات"، إن هناك مطالبات متزايدة من بعض أولياء الأمور ممن لهم أبناء في المدارس الخاصة باسترداد جزء من قيمة أقساط الترم الثاني هذا العام نظرا لعدم استكمال الطلاب لمدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ96 يوما دراسيا.