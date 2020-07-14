موسكو تخرج تدريجيا من قيود العزل الصحي.. فيديو

عرضت قناة فرانس 24، تقرير فيديو من موسكو، يوضح فتح بعض القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد.









وقال أحد المواطنين خلال التقرير، إنه عندما يستخدم وسائل النقل العام ويذهب إلى المحلات التجارية، يقوم بارتداء الكمامة ، مؤكدًا أنه يسير فى الشوارع بدون قناع.









وتابع أنهم يحافظون على التباعد الاجتماعي والجميع يخرج ويقف فى الأماكن التى لا يوجد بها زحام.









وكشفت فتاة أخري خلال التقرير أن معدلات الإصابة فى موسكو أصبحت تنخفض، وأنهم يخرجون لـ الشوارع والجميع يتخذ التدابير الاحترازية.









وأكدت أنهم يطهرون أيديهم ويغسلونها عندما يذهبون إلى مكان ويعودون للبيت.



