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رياضة

عبدالفتاح عسيري يرفض التجديد لـ الأهلي السعودي.. والنادي يوقف المفاوضات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عبدالفتاح عسيري لاعب نادي أهلي جدة السعودي، رفض آخر العروض المقدمة له من قبل ناديه، لتجديد عقده مع الفريق.


وذكر موقع سعودي دوت كوم، أن عسيري رفض عرضًا لتقاضي 6.5 مليون ريال سعودي في الموسم من أهلي جدة، وذلك لتجديد عقده مع الفريق.


وأشار الموقع الى أن مسئولي نادي الأهلي السعودي أغلقوا باب المفاوضات مع عسيري، ولن يقدموا له أي عروض أخرى بعد رفضه العرض الذي قدم له اليوم.


وتشير الصحف السعودية الى أن نادي النصر قدم عرضًا لعسيري يحصل منه على 8 ملايين ريال سنويًا، وهو الذي جعله يرفض الاستمرار مع الأهلي.


ويدخل عقد عسيري الفترة الحرة يوم الخميس المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع لأي ناد آخر.
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