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رياضة

بسبب فيروس كورونا.. جونيور أجاي مرعوب قبل المسحة الرابعة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:40 م
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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عمرو ابوبكر
استعرضت صفحة النادى الأهلى الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حالة الرعب التى يشعر بها النيجيري جونيور أجاي صانع ألعاب الفريق، فور علمه بإجراء اللاعبين والجهازين الفنى والإدارى المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. 

ومن المقرر أن يجري الأهلي صباح غدٍ الأربعاء المسحة الرابعة، للاطمئنان على سلامة الجميع استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل. 

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى صورة متحركة "GIF" لجونيور أجاي عكست ملامح وجهه التي انتابها الرعب من إجراء المسحة الطبية، حيث أصبح الأمر بمثابة "كابوس" للاعب نظرًا لخوفه الشديد من طريقة إجراء المسحة.

ويحرص النادى الأهلى على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب. 
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