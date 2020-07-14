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رياضة

أسامة خليل: كنت أول لاعب مصري يطبق عليه نظام الإعارة في الدوري

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:43 م
أسامة خليل
أسامة خليل
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محمد رشاد
كشف أسامة خليل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق، أنه كان أول لاعب مصري يطبق عليه نظام الإعارة في الدوري المصري.


وأضاف في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت " كنت أول لاعب يطبق عليه نظام الإعارة بعد تجربتي الاحترافية في الدوري الأمريكي، ولعبت للنادي المصري بالإيجار".


وكشف خليل عن كواليس مقابلته للأسطورة البرازيلية بيليه، مضيفًا أنه فوجئ بمدى تواضعه واحترامه. وأضاف نجم الاسماعيلي السابق" وأنا أسير مع بيليه وجدته انسحب من جانبي ليجلس أمام طاولة ويقف أمامه طابور طويل جدًا من أجل التوقيع لمعجبيه".


وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "لن أفكر فى دخول انتخابات اتحاد الكرة، فلقد فعلتها مرتين من أجل تحقيق العدل ففى المرة الأولى 2008 استبعدت سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل وفى 2012 استبعدت هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه تحايل على اللائحة وكان يريد الترشح لدورة ثالثة وحينما باءت محاولاته بالفشل دفع بجمال علام". 
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