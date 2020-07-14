أسامة عبد العزيز: الاتحاد الأوروبي يلجأ للحل العسكري ضد تركيا في هذه الحالة.. فيديو

أكد اسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي أن تركيا أصبحت دولة مارقة مؤكدا أنه يوجد حاجة ماسة إلى مواجهة من قبل الاتحاد الأوروبي لأنها تعبث في شرق المتوسط وتؤذي المصالح اليونانية والقبرصية في المنطقة.





وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن تركيا ليست لها أي حقوق شرعية في شرق المتوسط ويجب على وزير خارجية اليونان أن يوجه الدعوة للاتحاد الأوروبي بأن يكون أكثر جدية في اتخاذ العقوبات اللازمة على تركيا.





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وتابع المتخصص في الشأن التركي أنه ما تم خلال اجتماع وزراء الخارجية بالأمس سوف يكون الإتحاد الأوروبي جاد وسيتخذ موقفا حيث تم وضع الخيارات من العقوبات لمواجهة العبث التركي.





وأشار أسامة عبد العزيز إلى أن تركيا زادت من محاولاتها غير الشرعية بالمنطقة وتركيا تواصل اتخاذ خطوات غير طبيعية آخرها ما تم في كنيسة وتحويلها إلى مسجد رغم أنها تابعة لليونسكو وتعد أثرا كبيرا وهاما.





وقال المتخصص في الشأن التركي أن الاتحاد الأوروبي لأول مرة يكون على قلب رجل واحد ويتخذ إجراءات وعقوبات اقتصادية في المقام الأول وإذا استمر أردوغان في العبث سيكون هناك مواجهة عسكرية.



