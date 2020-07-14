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أخبار البلد

فى الشركات والقطاع الخاص.. القومى للمرأة يوصي بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي خاص بالسيدات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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أمل مجدى

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، فى إطلاق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثير مبادرة  “إنتي قوية” لدعم المرأة المصرية ضد ظاهرة التحرش  بكافة  أنواعه بمشاركة  القياديات النسائيات  بهدف  حث البنات والسيدات على الحديث عن تجاربهن سواء  بتبليغ السلطات المعنية وعدم الخوف من المجتمع و مصارحة المحيطين بهن بالإضافة إلى مناصرة المرأة بكافة فئاتها لقضايا زميلاتها ممن تعرضن لمضايقات في حياتهن الشخصية أوالعملية وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

أعربت "مايا"، فى بيان اليوم، عن سعادتها من تناول قضية التحرش من خلال النساء القياديات فى منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرآ.

كما ألقت الضوء على جهود المجلس القومي للمرأة فى قضية "تحرش الإنستجرام"، مثمنة على دور النيابة العامة فى دفاعها عن قضايا الشعب بالاضافة إلى موافقة  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذى ينص  على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

كما أعلنت  دعم مبادرة " إنتي قوية " بإستخدام شعار حملة التاء المربوطة، موصيًة بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي فى القطاع الخاص و الشركات والخاص بالمرأة فى العمل .

وأكدت "مايا"، ضرورة التوعية والتعريف بوجود مظلة تشريعية تحمي البنات والسيدات من التحرش، وأن هناك دور مهم جدآ على عاتق الأهالي للتوعية من خطورة الإستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الإجتماعي على أبنائنا ، وضرورة التنبيه على بناتنا بعدم تداول البصمة الإليكترونية لعدم تعرضهن لبعض الحيل الإليكترونية فى مواقع التواصل الإجتماعي مما تؤثر بشكل سلبي على الضحايا ، مشيرة إلى عدم السكوت عن تقديم بلاغ فى أي متحرش بهدف منع تكرار ظاهرة التحرش  والحد منها.

فى الشركات والقطاع الخاص.. القومى للمرأة يوصي بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي خاص بالسيدات
فى الشركات والقطاع الخاص.. القومى للمرأة يوصي بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي خاص بالسيدات
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