حكمت المحكمة.. العلميين: بطلان نتيجة انتخابات النقيب المعزول السرية

قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، إنه تم الغاء وبطلان نتيجة الانتخابات السرية لنقابة العلميين ، وذلك بناءا على حكم المحكمة .





وأضاف "غريب" فى تصريحات له اليوم ، أن المستشار القانوني محمد امين نجح في إلغاء نتيجة الانتخابات السرية التي دعا لها المليجي سرا رغم أن مجلس النقابة أخذ حكم محكمة حينها ببطلان الدعوة لجمعية عمومية للانتخابات السرية لأن مجلس النقابة صاحب السلطة في دعوة العمومية لم يعلم عنهاشيئا.





وأوضح أن المجلس فوجئ بتقديم المليجي نتيجة انتخابات مزورة وفوز نفسه وكل من فيها بالتزكية وكأن العلميين ماتوا اوانقرضوا حتي تخرج النتيجة بالتزكية الأمر الذي جعل المجلس يتجه لمجلس الدولة ورفع القضية.





وأكد أنه تم الحكم بإلغاء نتيجة انتخابات المليجي عن دورة 2020/2024 بالغاءها والغاء فوز المليجي بالتزكية والغاء نتيجة مجالس الفروع ورؤساء الفروع ، ويتقدم هذا الحكم للمحكمة الإلغاء اي انتخابات تمت بدون دعوة مجلسنا المنتخب.





وتابع :"سنظل شباب العلميين واقفين بالمرصاد وباحكام المحاكم التي دائما تحكم لنا المليجي وأنصاره لحين حبسه أو تحديد إقامته بمنزله ".





وناشد جموع العلميين من انجرافهم وراء اي انتخابات مزورة سرية بمعرفة المليجي حتي لاتلوث أسماءهم ويخسروا أنفسهم أمام اجيال العلميين ، مضيفا أنه لابد من تطهير الفساد والأخطاء حتي تبدء من جديد بناء وتنمية وتطوير العلميين ونقابتهم وإعادة معاشاتهم التي وقفت وتنمية موارد العلميين بما يحقق الافضل لعلماء مصر".