AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حكمت المحكمة.. العلميين: بطلان نتيجة انتخابات النقيب المعزول السرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:52 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، إنه تم الغاء وبطلان نتيجة الانتخابات السرية لنقابة العلميين ، وذلك بناءا على حكم المحكمة .


وأضاف "غريب" فى تصريحات له اليوم ، أن المستشار القانوني محمد امين نجح في إلغاء نتيجة الانتخابات السرية التي دعا لها المليجي سرا رغم أن مجلس النقابة أخذ حكم محكمة حينها ببطلان الدعوة لجمعية عمومية للانتخابات السرية لأن مجلس النقابة صاحب السلطة في دعوة العمومية لم يعلم عنهاشيئا.


وأوضح أن المجلس فوجئ بتقديم المليجي نتيجة انتخابات مزورة وفوز نفسه وكل من فيها بالتزكية وكأن العلميين ماتوا اوانقرضوا حتي تخرج النتيجة بالتزكية الأمر الذي جعل المجلس يتجه لمجلس الدولة ورفع القضية.


وأكد أنه تم الحكم بإلغاء نتيجة انتخابات المليجي عن دورة 2020/2024 بالغاءها والغاء فوز المليجي بالتزكية والغاء نتيجة مجالس الفروع ورؤساء الفروع  ، ويتقدم هذا الحكم للمحكمة الإلغاء اي انتخابات تمت بدون دعوة مجلسنا المنتخب.


وتابع :"سنظل شباب العلميين واقفين بالمرصاد وباحكام المحاكم التي دائما تحكم لنا المليجي وأنصاره لحين حبسه أو تحديد إقامته بمنزله ".


وناشد جموع العلميين من انجرافهم وراء اي انتخابات مزورة سرية بمعرفة المليجي حتي لاتلوث أسماءهم ويخسروا أنفسهم أمام اجيال العلميين ، مضيفا أنه لابد من تطهير الفساد والأخطاء حتي تبدء من جديد بناء وتنمية وتطوير العلميين ونقابتهم وإعادة معاشاتهم التي وقفت وتنمية موارد العلميين بما يحقق الافضل لعلماء مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

تفحم 20 سيارة في حريق خط المازوت على صحراوي الإسماعيلية.. فيديو

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

أسامة عبد العزيز: الاتحاد الأوروبي يلجأ للحل العسكري ضد تركيا في هذه الحالة.. فيديو

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

لحظة تسرب المازوت قبل اشتعال النيران بموقف العاشر.. فيديو

AdvertisementS

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

في دقيقتين المكان كله نار.. تفاصيل انفجار خط بترول الاسماعيلية

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جديد وحذاء لافت .. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة تبرز أناقتها

بعد خيانتها له .. 10 صور تكشف عن حب ويل سميث لزوجته جادا

بالأبيض المميز .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جذابة