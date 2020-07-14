تفاصيل وأسباب القبض على المغنية الجزائرية سهام الجابونية.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو كشف الأسباب الرئيسية لـ القبض على المغنية الجزائرية سهام الجابونية بسبب فيديو.





وجاء فى الفيديو أن المغنية قامت ببث فيديو مباشر على صفحتها، من داخل أحد المستشفيات الجزائرية، وقالت إن هناك إهمالا من قبل الأجهزة الطبية.





وفى نفس السياق قامت إدارة المستشفى بإصدار بيان لم يذكر فيه أسم الفنانة، وقالت هناك " سيدة كانت فى حالة هستيرية ورفضت الوقوف فى دورها وكانت تريد أن تدخل قبل الموجودين، وقامت المستشفى برفع دعوى قضائية".



