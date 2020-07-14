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توك شو

تفاصيل وأسباب القبض على المغنية الجزائرية سهام الجابونية.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:45 م
سهام الجابونية
سهام الجابونية
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البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو كشف الأسباب الرئيسية لـ القبض على المغنية الجزائرية سهام الجابونية بسبب فيديو.

وجاء فى الفيديو أن المغنية قامت ببث فيديو مباشر على صفحتها، من داخل أحد المستشفيات الجزائرية، وقالت إن هناك إهمالا من قبل الأجهزة الطبية.

وفى نفس السياق قامت إدارة المستشفى بإصدار بيان لم يذكر فيه أسم الفنانة، وقالت هناك " سيدة كانت فى حالة هستيرية ورفضت الوقوف فى دورها وكانت تريد أن تدخل قبل الموجودين، وقامت المستشفى برفع دعوى قضائية".

وتابعت القناة: "مغنية الراي الجزائرية سهام الجابونية في قبضة الشرطة بعد فيديو وثقت فيه الإهمال الطبي في أحد المستشفيات، وهو الأمر الذي رفضته إدارة المستشفى لتقوم برفع دعوى قضائية ضد المغنية.
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