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أخبار العالم

أرقام مبشرة.. الطائف تواصل انخفاض معدلات الإصابة وارتفاع حالات الشفاء من كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:51 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل محافظة الطائف رقمّا مرتفعًا في عدد حالات التعافي، حيث يعتبر هو الأكبر لها منذ بدء جائحة كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم ان الطائف سُجلت 453 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي 5632 حالة تعاف من فيروس كورونا، حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

وبيًنت الوزارة ان الطائف لازالت تُسجل  أرقامًا يومية منخفضة من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضًا بـ97 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8019 إصابة.

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 51 حالة وفاة، وفي المُقابل لا زال 2336 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
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