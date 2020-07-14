بصحبة الونش ومحمد عبد الغني .. عبد الله جمعة يقضي عطلته الصيفية.. شاهد

نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات مع صديقه محمود الونش ومحمد عبد الغني.

وظهر عبد الله جمعة مع أصدقائه بفريق الزمالك من داخل حمام سباحة خلال قضاء عطلتهم الصيفية.





وعلق عبد الله جمعة على الصورة قائلا "سنظل أصدقاء للأبد".







وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





لن يحدث إلا ما كتب الله لنا.. شاهد عبد الله جمعة بصحبة محمد عبد الغنى ومصطفى محمد





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

