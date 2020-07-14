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توك شو

طلبت منه الطلاق فنشر صورها في غرفة النوم.. الزوجة تكشف التفاصيل.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:03 م
هدير خالد
هدير خالد
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هاني حسين
قالت هدير خالد الزوجة المنتشر لها صور مسيئة من زوجها على السوشيال ميديا، إنها طلبت الطلاق من زوجها لانها تعاني من مشاكل زوجية كثيرة مع زوجها . 

 وأضافت هدير خالد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضروة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  اهل زوجي قالوا لي مفيش حاجة اسمها طلاق ".

وتابعت هدير خالد:" انتقلت إلى منزل أهلي من شهر يناير  وبدأ زوجي  في إرسال صور لي من غرفة النوم لأهله وأصدقائي لابتزازي كي إلى منزله ".

وأكملت هدير خالد :"  حررت محضر  بما قام به زوجي لأنه أرسل صور لأشخاص كثر ".

ولفتت هدير خالد:"  اهل زوجي عرضوا علينا 50 ألف جنيه مقابل التنازل عن المحاضر ولازم حقي القانوني يجيلي ".
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