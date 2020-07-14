طلبت منه الطلاق فنشر صورها في غرفة النوم.. الزوجة تكشف التفاصيل.. فيديو

قالت هدير خالد الزوجة المنتشر لها صور مسيئة من زوجها على السوشيال ميديا، إنها طلبت الطلاق من زوجها لانها تعاني من مشاكل زوجية كثيرة مع زوجها .





وأضافت هدير خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضروة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" اهل زوجي قالوا لي مفيش حاجة اسمها طلاق ".





وتابعت هدير خالد:" انتقلت إلى منزل أهلي من شهر يناير وبدأ زوجي في إرسال صور لي من غرفة النوم لأهله وأصدقائي لابتزازي كي إلى منزله ".





وأكملت هدير خالد :" حررت محضر بما قام به زوجي لأنه أرسل صور لأشخاص كثر ".





ولفتت هدير خالد:" اهل زوجي عرضوا علينا 50 ألف جنيه مقابل التنازل عن المحاضر ولازم حقي القانوني يجيلي ".