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فن

عودة الحياة لمسارح الدولة بمعايير صحية صارمة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:03 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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محمد نبيـل
يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، باقة ‏متنوعة من الأنشطة الفنية للفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل 16 يوليو الجارى، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة

وتراعي جميع العروض لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بعودة الأنشطة ‏والفعاليات بنسبة ٢٥% من  الطاقة الاستعابية، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ‏ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه فقط‎ .‎

ويفتتح القطاع سهراته الصيفية برائعة صلاح جاهين وسيد مكاوى أوبريت "الليلة الكبيرة" يقدمه البيت الفنى للمسرح ‏برئاسة المخرج إسماعيل مختار، يليه مسرحية "البخيل" إعداد وإخراج خالد حسونة، وعلى مدار شهر يوليو الجارى، ‏يقدم البيت مسرحية "كأنك تراه" للمخرج ماهر محمود، مسرحية "اترك أنفى من فضلك" للمخرج إسلام إمام، بإشراف ‏الفنان محمد دسوقى مدير مركز  الهناجر للفنون‎.‎
 
ويتضمن برنامج شهر أغسطس المقبل، مجموعة من الفقرات الفنية لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة المخرج ‏عادل عبده، يقدمها فنانى السيرك القومى، بالإضافة إلى أروع استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية، ويواصل ‏البيت الفنى للمسرح تقديم مجموعة أخرى من العروض المسرحية بجانب أوبريت الليلة الكبيرة، وهى عرض العرائس ‏‏"رحلة الزمن الجميل" من إخراج محمد نور، مسرحية" محل اللعب" إخراج إيهاب ناصر، مسرحية " ظل الحكايات" إخراج ‏هشام فاروق، مسرحية "أحوال شخصية" إخراج أشرف حسنى‎ .‎


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