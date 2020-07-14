اتحاد السلة يحدد مواعيد استئناف بطولة الجمهورية تحت 18 سنة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استكمال باقي مباريات بطولة الجمهورية تحت 18 سنة شباب وآنسات طبقًا لقرار وزارة الشباب والرياضة.





وأرسل محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد خطابًا صباح اليوم الثلاثاء إلى الأندية المعنية بالمشاركة في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة آنسات يخطرهم فيها باستئناف النشاط من خلال مباريات الدور قبل النهائي للبطولة خلال الفترة من 9 لـ 11 أغسطس القادم للحصول على الحافز الرياضي للاعبين.





وأكد خطاب الاتحاد للأندية أنه سيتم موافاة أندية الـ 3 مجموعات المشاركة في دور قبل النهائي بجدول المباريات لاحقًا فور الانتهاء من إعدادها.