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رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: محاولات الإصلاح تم إفشالها على مدار سنوات..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:38 م
فؤاد السنيورة رئيس
فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق
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محمود محسن
 أكد  فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق،  أن الدول الصديقة والشقيقة للبنان لا تضع شروطًا، وإنما تريد للحكومة والسلطة الحاكمة أن تتوقف عن التلكؤ.

وأضاف السنيورة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لفضائية اكسترا نيوز أن حزب الله الذي أكد رفضه للحكومة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه وافق بعد ذلك مدعي أن ذلك لمصلحة لبنان ولم تقم الحكومة بأي شئ يثبت صدقها أو انها راغبة في الإصلاح.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، أنه "كان هناك محاولات للإصلاح جار إفشالها على مدار السنوات الماضية"، مؤكدا أن هناك متغيرات طرأت على الأوضاع المالية والإقتصادية قرابة العشر سنوات .

وأشار فؤاد السنيورة إلى أن لبنان يحتاج إلى أن يساعد نفسه أولًا عبر تنفيذ الإصلاحات اللازمة، واحترام الشرعية الدستورية، ونظام المصلحة اللبنانية والعربية، وتطبيق القرارات الدولية الحامية للبنان.
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