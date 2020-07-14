علاء الظواهري: إثيوبيا كانت متعنتة فى مفاوضات سد النهضة ..فيديو

قال علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض بسد النهضة ، إن التوصيف يحتوى علي عدد الاجتماعات التي تمت والتي كانت اغلبها ثنائية بيننا وبين المراقبين وبعضها كان اجتماعات ثلاثية بين الوزراء .





وأضاف علاء الظواهري خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هذه الاجتماعات كان يتم فيها تبادل الآراء في كل نقطة من النقاط سواء كانت نقاط فنية أو قانونية





واكد علي ان مصر والسودان كانوا متقاربين في أغلب الآراء .





علاء الظواهري ، أن هناك بعض النقاط بين السودان وإثيوبيا كان بها توافق بينهم ولكنها كانت نقاط محدودة وإثيوبيا كانت دائما الطرف المعارض سواء لمصر أو السودان . وأوضحوإثيوبياوإثيوبياأوالسودان





وتابع : سنقوم برفع تقرير كامل لتوضيح المطالب المصرية وما نريد ان نتقرب فيه مع الجانب الإثيوبي لافتا الي ان مصر قدمت نوع من أنواع التسهيلات ومحاولة الوصول الى اتفاق وهذا كان يقابل بنوع من التعنت من الجانب الأثيوبي .





واستكمل : أن التقرير سيعكس هذه المفاوضات وما تم فيها خلال الـ11 يوم الماضيين



