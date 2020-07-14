الرجاء المغربي يرفض طلب الزمالك بعودة حميد أحداد

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي سعيد وهبي، أن ناديه اتخذ كافة الخطوات السليمة في أزمته مع الزمالك بشأن لاعب الفريق الأبيض المعار إلى الفريق المغربي حميد أحداد.





وقال سعيد وهبي خلال تصريحات صحفية: “موقفنا سليم بنسبة 100 % ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح لنا ببقاء حميد أحداد مع الرجاء حتى انتهاء الموسم الكروي في المغرب.





واضاف : “حميد أحداد لن يعود إلى القاهرة خلال الوقت الحالي، ومستمر مع الرجاء حتى نهاية الموسم”.





يذكر أن الزمالك طالب الرجاء في خطاب رسمي بعودة اللاعب إلى القاهرة، وهو ما رفضه النادي المغربي.





ويجهز الزمالك حاليًا لإعادة اللاعب في نفس الرحلة التي سيعود عليها ثنائي الفريق الأبيض المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، قادمين من بلادهما.