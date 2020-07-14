سونا: تسليم التقرير السوداني النهائي بشأن سد النهضة للاتحاد الأفريقي

قالت وكالة الأنباء السودانية، إن السودان أرسل اليوم، الثلاثاء، تقريره النهائي إلى رئاسة الإتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي .





وبحسب الوكالة، فقد شمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة الى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.





ولفتت "سونا" إلى أن السودان أرفق مع تقريره أيضًا مسودة إتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث و هو تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان فى منتصف يونيو الماضى.





وأوضحت أنه من المتوقع ان يدعو رئيس جنوب أفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي القمة الإفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الافريقى و رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.