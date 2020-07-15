تجار ومصنعون عن مبادرة «تحفيز الاستهلاك»: تواجه التضخم وتعزز السيولة وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل

شعبة الأدوات الصحية تؤكد أهمية مُبادرات تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب

نهاية يوليو.. بدء مُبادرة الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي





ثمّن خبراء الصناعة والتجارة من إجراءات الحكومة لتحفيز الاستهلاك ودعم الفئات الأولي بالرعاية وخصوصا المُبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرين أن تلك المُبادرات تسهم في تحريك السوق وخفض أسعار المنتجات.





وأكد فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المبادرات الحكومية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب خاصة على المنتج المحلي، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة.





تخفيض الأسعار

ودعا هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، في تصريحات له، منتسبي الشعبة بالإسراع للمشاركة في مثل تلك المبادرات وتخفيض الأسعار لدفع وتحفيز المواطنين على الشراء، مؤكدا أن السوق في أمس الحاجة لمبادرات لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتجات المختلفة.





وشدّد أحمد تيسير، على ضرورة دعم المواطنين بسلع وأسعار مخفضة، لتنشيط السوق ودفعه للتحرك خاصة بعد الركود الذي شهده الفترة الماضية منذ انتشار أزمة كورونا ولكن إجراءات عودة النشاط مرة أخرى ستدفع السوق للتحسن بجانب المبادرات.





مواجهة كورونا بالإنتاج

و قال متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن مبادرات خفض الأسعار من شأنها أن تسهم في خفض معدلات التضخم وتحسن الاقتصاد المصري الذي يعاني كغيره من اقتصاديات دول العالم نتيجة لأزمة كورونا التي انتشرت في أنحاء العالم قادمة من مدينة ووهان الصينية.





وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن مبادرة " تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي" ستبدأ اعتبارا من الأسبوع الأخير من يوليو الجارى مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم فى تحفيز الاقتصاد وتشجيع بيع المنتجات.







توفير السيولة

وأوضح المهندس أن الدولة تبنت المبادرة وتساعد الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة، كما سيتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.





وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على عدد من العناصر الرئيسية وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار لتحريك السوق بجانب تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزءا من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، فضلا عن تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.





أصحاب البطاقات التموينية الأكثر استفادة

يذكر أن الحكومة أعلنت أمس عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع الاستهلاك تستهدف تخفيض إضافي للأسعار بقيمة 4 لـ 5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ64 مليون مواطن، متابعة: "نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ 100 مليار جنيه ".



