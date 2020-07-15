AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تجار ومصنعون عن مبادرة «تحفيز الاستهلاك»: تواجه التضخم وتعزز السيولة وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:17 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
Advertisements
ولاء عبد الكريم
  • شعبة الأدوات الصحية تؤكد أهمية مُبادرات تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب
  • نهاية يوليو.. بدء مُبادرة الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي

ثمّن خبراء الصناعة والتجارة من إجراءات الحكومة لتحفيز الاستهلاك ودعم الفئات الأولي بالرعاية وخصوصا المُبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرين أن تلك المُبادرات تسهم في تحريك السوق وخفض أسعار المنتجات.

وأكد فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المبادرات الحكومية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب خاصة على المنتج المحلي، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة.

تخفيض الأسعار 
ودعا هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية،  في تصريحات له، منتسبي الشعبة بالإسراع للمشاركة في مثل تلك المبادرات وتخفيض الأسعار لدفع وتحفيز  المواطنين على الشراء، مؤكدا أن السوق في أمس الحاجة لمبادرات لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتجات المختلفة.

وشدّد أحمد تيسير، على ضرورة دعم المواطنين بسلع وأسعار مخفضة، لتنشيط السوق ودفعه للتحرك خاصة بعد الركود الذي شهده الفترة الماضية منذ انتشار أزمة كورونا ولكن إجراءات عودة النشاط مرة أخرى ستدفع السوق للتحسن بجانب المبادرات.

مواجهة كورونا بالإنتاج
و قال متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن مبادرات خفض الأسعار من شأنها أن تسهم في خفض معدلات التضخم وتحسن الاقتصاد المصري الذي يعاني كغيره من اقتصاديات دول العالم نتيجة لأزمة كورونا التي انتشرت في أنحاء العالم قادمة من مدينة ووهان الصينية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن مبادرة " تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي" ستبدأ اعتبارا من الأسبوع الأخير من يوليو الجارى مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم فى تحفيز الاقتصاد وتشجيع بيع المنتجات.

توفير السيولة 
وأوضح المهندس أن الدولة تبنت المبادرة وتساعد الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة، كما سيتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على عدد من العناصر الرئيسية وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار لتحريك السوق بجانب تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزءا من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، فضلا عن تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.

أصحاب البطاقات التموينية الأكثر استفادة
يذكر أن الحكومة أعلنت أمس عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع الاستهلاك تستهدف تخفيض إضافي للأسعار بقيمة 4 لـ 5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ64 مليون مواطن، متابعة: "نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ 100 مليار جنيه ".

وسيتم طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة، ويستفيد منها حاملو البطاقات التموينية للحصول على السلع المعمرة وغير المعمرة ومجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الخفيفة والثقيلة والملابس الجاهزة والأثاث وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية يوليو .. بدء مبادرة الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي

الغرفة التجارية بالمنيا: مبادرة تحفيز الاستهلاك تكسر حالة الركود وتنشط الأسواق

بعد إطلاق صندوق لدعم الاستهلاك المحلي.. وخبراء ومستثمرون: المبادرة تدعم القطاع العقاري وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل

لمدة ٣ أشهر.. المالية: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

قبل نهاية يوليو ولمدة 3 أشهر.. إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.. ووزير المالية: خصم إضافي 10٪ لأصحاب بطاقات التموين تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12 مليار جنيه

ترشيحاتنا

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

توقف خدمة واتسآب في مصر والعالم بسبب عطل فني

أخبار التوك شو| الصحة تكشف حالة مصابي حريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. تامر أمين يخرج عن النص على الهواء

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور