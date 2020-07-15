طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» يمتحنون الفلسفة والمنطق .. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس "المكفوفين"، اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" ، (227) طالباً/ طالبة ، يؤدون امتحانات الثانوية العامة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.





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وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أجواء امتحانات طلاب الثانوية العامة المكفوفين ، تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات.





وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.





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وتأتي امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ، متنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة، وتشمل علي جميع المستويات ، وتراعي الفروق الفردية بين جميع الطلاب ، ويكون الوقت كافي للإجابة والمراجعة.



