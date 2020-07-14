منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم تعلق على أزمة مصروفات المدارس الخاصة..فيديو

قالت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن اتحاد أمهات مصر عبارة عن جروب كبير يضم عدد كبير من الأمهات ونقوم من خلالة بمساعدة بعضنا البعض .





وأضافت محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن من خلال الجروب نقوم بإطلاق العديد من المبادرات خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا لم يكن هناك دروس خاصة وبالتالي كنا نقوم بتجميع الملازم للطلاب في العديد من المواد .





أن الأمهات قامت بدفع مصاريف المدارس الخاصة بالإضافة إلى مصاريف الباص الذي لم نقوم باستخدامه وهذا في الترم الماضى ولم نتحدث عن استرداد الأموال خصوصا لان البلد في ازمة بسبب فيروس كورونا وأوضحتبالإضافةإلىالذيباستخدامهالأموال



