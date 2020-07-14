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منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم تعلق على أزمة مصروفات المدارس الخاصة..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:12 م
أميرة محمود
أميرة محمود
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إبراهيم القادري
قالت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن اتحاد أمهات مصر عبارة عن جروب كبير يضم عدد كبير من الأمهات ونقوم من خلالة بمساعدة بعضنا البعض .

وأضافت محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن من خلال الجروب نقوم  بإطلاق العديد من المبادرات خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا لم يكن هناك دروس خاصة وبالتالي كنا نقوم بتجميع الملازم للطلاب في العديد من المواد .

وأوضحت أن الأمهات قامت بدفع مصاريف المدارس الخاصة بالإضافة إلى مصاريف الباص الذي لم نقوم باستخدامه وهذا في الترم الماضى ولم نتحدث عن استرداد الأموال خصوصا لان البلد في ازمة بسبب فيروس كورونا .

وتابعت : أن أصحاب المدارس الخاصة قاموا مطالبتنا  بمصاريف العام الجديد واكدت انهم يطالبون الوزارة بتوضيح الأمور .
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